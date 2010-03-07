Дизайн сувенирной продукции

$300
Верстка полиграфииЗавершен43 заявки1821 просмотр
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#1$

ООО "Версаль-Украина" (г. Киев) открывает очередной конкурс по разработке дизайнов полиграфии для магнитов на холодильник. Суть задачи, требования и условия проведения конкурса такие же как и в нашем предыдущем проекте (http://www.weblancer.net/projects/131806.html) . Поменялась лишь тематика дизайнов. Новые темы: День Святого Валентина, 8 Марта . Мы готовы приобрести 10 дизайнов магнитов по каждой из тематик. Участие в конкурсе не обязует Вас делать все 20 дизайнов по обеим тематикам. Вы вольны выбирать тему и количество дизайнов которое Вы можете предоставить для участия в проекте. В прикрепленном файле Вы можете увидеть наши прошлогодние дизайны. Можете также? - хорошо. Можете лучше? - Замечательно, будем только рады! Также отмечу, что по многочисленным просьбам участников прошлого конкурса мы повышаем стоимость разработки одного дизайна с 10 до 15 у.е. Таким образом бюджет конкурса составляет 300 у.е.

Желаем всем творческого вдохновения!

14 лет назад
art_design
NaN летУкраина
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Победитель конкурса
Stani-Slava
43 годаУкраина
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 отзывов
14 лет назад
Красивая и качественная работа выполненная в срок. Приятно иметь дело с такими ответственными и творческими людьми. Всем рекомендую.
Все отлично, Пётр по итогам конкурса выбрал подошедшие ему 3 макета, после внесения небольших доработок по 1 макету сразу было произведена договоренная оплата + премия по его инициативе. Буду рада дальнейшему сотрудничеству!
Заявки фрилансеров
Stani-Slava
43 годаУкраина
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 отзывов
14 лет назад
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