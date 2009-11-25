Разработка дизайна для листовки

$50
Верстка полиграфииЗакрыт75 заявок611 просмотров
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Требуется мастер для разработки дизайна раздаточной листовки. Размер 1/4 A4. + дизайн пластиковой карточки.

14 лет назад
Antonio999
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
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