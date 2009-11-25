Разработка дизайна для листовки

Имеется фоновая картинка, логотип и тексты. Необходимо скомпоновать макет для DVD диска на основе вышеуказанных материалов, в соответствии с требованиями к макетам. Все материалы в архиве по ссылке http://www.sharemania.ru/0116353 Пожалуйста, указывайте цену и сроки (предварительно скачайте ...