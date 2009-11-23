Верстка журнала

Предыстория такая. есть почти готовый журнал в индизайне, нет картинок (линки остались, сами картинки умерли вместе с жестким диском дизайнера). журнал 76 полос+обложка.

Нужно доделать верстку журнала

- обложку

- 4 рекламных макета заказчика

- заново сверстать 5 разворотов (10 полос)

- закончить верстку того что уже сверстано, а именно: найти некоторые (похожие) картинки на стоках, фотографии которые есть обработать и вставить (то есть текст более чем 60 полос уже сверстан, нет картинок, но в индизайне можно посмотреть какого плана картинки и фото).

бюджет скромный.

задавайте вопросы.

есть опыт работы с фрилансерами по большей части негативный по срокам. не успеваете, есть другие заказы которые будете доделывать - лучше не беритесь, условие работы - каждый день присылать превью сверстанных страниц, большая задержка по срокам, разрываем договоренности.

пишите свою цену и сроки.