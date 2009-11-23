Верстка журнала

Требуется дизайнер для создания 1. уличных рекламных баннеров 2. рекламных объявлении 3. вывесок магазинов 4. каталогов продукции 5. модулей для газет все это делать надо не сразу, а по мере поступления. Мы сеть магазинов бытовой и компьютерной техники, делаем для собственных ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Предыстория такая. есть почти готовый журнал в индизайне, нет картинок (линки остались, сами картинки умерли вместе с жестким диском дизайнера). журнал 76 полос+обложка.
Нужно доделать верстку журнала
- обложку
- 4 рекламных макета заказчика
- заново сверстать 5 разворотов (10 полос)
- закончить верстку того что уже сверстано, а именно: найти некоторые (похожие) картинки на стоках, фотографии которые есть обработать и вставить (то есть текст более чем 60 полос уже сверстан, нет картинок, но в индизайне можно посмотреть какого плана картинки и фото).
бюджет скромный.
задавайте вопросы.
есть опыт работы с фрилансерами по большей части негативный по срокам. не успеваете, есть другие заказы которые будете доделывать - лучше не беритесь, условие работы - каждый день присылать превью сверстанных страниц, большая задержка по срокам, разрываем договоренности.
пишите свою цену и сроки.
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