Нарисовать визитку (лого есть)

$20
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#1$

http:/ /www. babyacademia .kz/ вот сайт

http://pics.kz/s4/89/da/de/12/89dade12bec14df2aafe2f2165c147c6.jpg

http://pics.kz/s4/62/b0/0c/fa/62b00cfa54ca4420b839d9f0aa598ec7.jpg вот буклет

в приложении лого

ОТПРАВИЛ ВИЗИТКИ ДИРЕКТОРУ ДЛЯ ВЫБОРА

14 лет назад
yakooobin
42 годаКазахстан
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Победитель конкурса
RaNumberOne
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
Отличная работа РЕКОМЕНДУЮ
Все четко и ясно, как всегда. отличный заказчик - рекомендую!
Заявки фрилансеров
RaNumberOne
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад