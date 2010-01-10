Нарисовать визитку (лого есть)

Нужно отрисовать логотип в векторе по макету в .jpg (есть .png по слоям). Пожалуйста, указывайте сроки выполнения работ и стоимость.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
http:/ /www. babyacademia .kz/ вот сайт
http://pics.kz/s4/89/da/de/12/89dade12bec14df2aafe2f2165c147c6.jpg
http://pics.kz/s4/62/b0/0c/fa/62b00cfa54ca4420b839d9f0aa598ec7.jpg вот буклет
в приложении лого
ОТПРАВИЛ ВИЗИТКИ ДИРЕКТОРУ ДЛЯ ВЫБОРА
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