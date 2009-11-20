Дизайн новогодней открытки - рекламы срочно

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Нужен дизайн открытки 10*15
Украшение домов к Новому Году!
Фасады
Интерьеры
Елки живые и искусственные
Электрогирлянды
Сделаем срочно, монтаж за один день!
Все наши украшения прослужат Вам много лет!
Единая справочная 363-7463
Картинка – отлично украшенная ель
Домик, ярко подсвеченный огнями
Снежная зима, может быть ночь.
Печать будет на картоне глянец, в виде и формате очень красивой новогодней открытки.
С одной стороны – замануха – картинка, с другой стороны информация.
«Компания Интербукет уже 15 лет занимается профессиональным украшением фасадов и интерьеров к новому году.
Наши дизайнеры имеют богатый опыт работы с частными и федеральными заказами.
Мы поможем Вам красиво встретить новый год!»
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