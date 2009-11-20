Дизайн новогодней открытки - рекламы срочно

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Картинка – отлично украшенная ель

Домик, ярко подсвеченный огнями

Снежная зима, может быть ночь.

Печать будет на картоне глянец, в виде и формате очень красивой новогодней открытки.

С одной стороны – замануха – картинка, с другой стороны информация.

«Компания Интербукет уже 15 лет занимается профессиональным украшением фасадов и интерьеров к новому году.

Наши дизайнеры имеют богатый опыт работы с частными и федеральными заказами.

Мы поможем Вам красиво встретить новый год!»