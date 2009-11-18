Дизайн 12 полосного буклета + Папка + Визитка

Обложка стандартная 12Х12 см. Т.е. просто картинка. Одна сторона. Собственно, подробности излишни. Что примерно я там хочу увидеть, я опишу выбранному исполнителю, но ничего особо сложного не нужно, нужен качественный дизайн, на выходе - PSD файл. Указывайте, ...