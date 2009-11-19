Дизайн обложки DVD диска

День добрый Необходимо разработать дизайн листовки формата А5(148*210мм) и наклейку формата А6. 300 px, по 2.5 мм на обрезку с краев Под наклейку можно некоторые элементы убрать, если не влезет. По сути, дизайн будет один и тот же, ...