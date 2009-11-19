Дизайн обложки DVD диска

Верстка полиграфииЗавершен21 заявка220 просмотров
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Обложка стандартная 12Х12 см. Т.е. просто картинка. Одна сторона.

Собственно, подробности излишни. Что примерно я там хочу увидеть, я опишу выбранному исполнителю, но ничего особо сложного не нужно, нужен качественный дизайн, на выходе - PSD файл.

Указывайте, пожалуйста, примерную стоимость работы.

14 лет назад
Yurs
Юрий 
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Karviniya
32 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад
$20
2 дня
Работа сделана качественно, красиво и в срок. Всем доволен, всё отлично.
Понравилась работа с заказчиком :) своевременные попправки - своевременная работа, рекомендую!
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