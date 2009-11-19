Дизайн обложки DVD диска

Необходимо разработать макет пригласительного в форме венецианской маски, возможно с прорезями для глаз, исполненной в корпоративных цветах компании (белом, красном и черном). Как вариант: овальное "лицо", сложенное пополам, внешняя сторона: слева-красная часть с очертанием морды ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Обложка стандартная 12Х12 см. Т.е. просто картинка. Одна сторона.
Собственно, подробности излишни. Что примерно я там хочу увидеть, я опишу выбранному исполнителю, но ничего особо сложного не нужно, нужен качественный дизайн, на выходе - PSD файл.
Указывайте, пожалуйста, примерную стоимость работы.
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