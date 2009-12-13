Открытка + конверт. Срочно!

Срочный проект! Нужно сделать быстро.

Нужен комплект открытка + конверт (110х220). Цвета 4+1 для открытки,2-для

конверта.

Тема - новый год. Макет должен быть рассчитан на шелкотрафаретную печать,

векторное исполнение.

Подробности темы - укажу исполнителю.

Ход работы:

1)от меня информация

2)от вас эскиз в формате для утверждения.

3)вы рисуете открытку/конверт, я утверждаю превью готовой работы.

4) вы получаете деньги

5) я получаю от вас макеты открытка/конверт в ЕPS.

Время на все - от выбора исполнителя до получения мною макета - 3 дня.

Пишите вашу цену, присылайте примеры решения подобных задач. Просьба не

писать тех, у кого в портфолио нет векторных рисунков,

и также людей не знакомых с особенностями подготовки макета для

трафаретной печати.