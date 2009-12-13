Открытка + конверт. Срочно!

Необходимо приросовать в векторе несколько знаков безопасности. По ссылке ГОСТ с указанием основных параметров знаков (цвет основы, толщина базовых линий и т.д.) http://www.ccbt.prom-res.ru/68.htm ЗНАКИ: 1. Запрещающий (перечеркнтый круг) - гадящая (срущая) собака. Изображение собаки дизайнер присылает нам на согласование. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Срочный проект! Нужно сделать быстро.
Нужен комплект открытка + конверт (110х220). Цвета 4+1 для открытки,2-для
конверта.
Тема - новый год. Макет должен быть рассчитан на шелкотрафаретную печать,
векторное исполнение.
Подробности темы - укажу исполнителю.
Ход работы:
1)от меня информация
2)от вас эскиз в формате для утверждения.
3)вы рисуете открытку/конверт, я утверждаю превью готовой работы.
4) вы получаете деньги
5) я получаю от вас макеты открытка/конверт в ЕPS.
Время на все - от выбора исполнителя до получения мною макета - 3 дня.
Пишите вашу цену, присылайте примеры решения подобных задач. Просьба не
писать тех, у кого в портфолио нет векторных рисунков,
и также людей не знакомых с особенностями подготовки макета для
трафаретной печати.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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