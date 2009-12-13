Открытка + конверт. Срочно!

Верстка полиграфииЗавершен21 заявка389 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Срочный проект! Нужно сделать быстро.

Нужен комплект открытка + конверт (110х220). Цвета 4+1 для открытки,2-для

конверта.

Тема - новый год. Макет должен быть рассчитан на шелкотрафаретную печать,

векторное исполнение.

Подробности темы - укажу исполнителю.

Ход работы:

1)от меня информация

2)от вас эскиз в формате для утверждения.

3)вы рисуете открытку/конверт, я утверждаю превью готовой работы.

4) вы получаете деньги

5) я получаю от вас макеты открытка/конверт в ЕPS.

Время на все - от выбора исполнителя до получения мною макета - 3 дня.

Пишите вашу цену, присылайте примеры решения подобных задач. Просьба не

писать тех, у кого в портфолио нет векторных рисунков,

и также людей не знакомых с особенностями подготовки макета для

трафаретной печати.

14 лет назад
Svet-pro
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад
Выбранный исполнитель
krokins
NaN летУкраина
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
14 лет назад
$50
3 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
  • Похожие заказы

  • Знаки безопасности.

    Необходимо приросовать в векторе несколько знаков безопасности. По ссылке ГОСТ с указанием основных параметров знаков (цвет основы, толщина базовых линий и т.д.) http://www.ccbt.prom-res.ru/68.htm ЗНАКИ: 1. Запрещающий (перечеркнтый круг) - гадящая (срущая) собака. Изображение собаки дизайнер присылает нам на согласование. ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Сверстать листовку

    $100

    В прикреплённом файле текст, логотип вышлю на мыло по запросу (к сожалению сдесь нельзя прикрепить его). Формат - А5, согнутый "пополам".

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Макет флаера

    Требуется сделать дизайн флаера для открытого катка, Есть идея реализовать на белом фоне ярко красным шрифтом с узорами BOSCO по периметру. Также в близжайшее время понадобится изготовление нескольких баннеров для катка. Во вложении ТЗ

    Верстка полиграфии58 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн листовки и наклейки

    $25

    День добрый Необходимо разработать дизайн листовки формата А5(148*210мм) и наклейку формата А6. 300 px, по 2.5 мм на обрезку с краев Под наклейку можно некоторые элементы убрать, если не влезет. По сути, дизайн будет один и тот же, ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Изгововить макет объявления

    Необходимо изготовить макет объявления(Microsoft Word). Формат 1/4 листа A4, чтобы на листе помещалось 4 объявлений. Нужны макеты черно-белый, цветной, одноцветный(красный). Объявления должны быть информативными и аккуратными. Тематика компьютерная помощь для физических лиц. Наш сайт соmрshеlр.ру. Там есть вся информация.

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Настенный календарь

    $50

    Из прилагаемого файла http://depositfiles.com/files/avlvju78m нужно сделать настенный календарик на 2010 год. Контакты: [email protected], жду предложений, а также просьба написать годится ли данное разрешение для качественной печати или нужно другое.

    Верстка полиграфии46 заявок
    Закрыт
    14 лет назад