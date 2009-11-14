Изгововить макет объявления

Верстка полиграфииЗавершен10 заявок309 просмотров
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Необходимо изготовить макет объявления(Microsoft Word).

Формат 1/4 листа A4, чтобы на листе помещалось 4 объявлений.

Нужны макеты черно-белый, цветной, одноцветный(красный).

Объявления должны быть информативными и аккуратными.

Тематика компьютерная помощь для физических лиц.

Наш сайт соmрshеlр.ру.

Там есть вся информация.

14 лет назад
MGorelkin
Михаил 
34 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
AgrafDesign
Design Agraf 
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
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