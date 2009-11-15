А4 складывается таким образом что получается 2 изгиба. всего 6 частей буклетика буклетик длиненкий такой лист А4 поделенный на 6 частей вот их сайт http:// babyacademia. kz/ инфа в приложении
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте, нужно сделать афишу до понедельника. Или можно чисто фон придумать, под боулинговую тематику.
Текст:
Сверху логотип
29 ноября 2009 г. в КРЦ "Муус Хайа" состоится V турнир "Кубок Компаний" по боулингу среди предприятий города Якутска
Заявки принимаются до начала турнира. Справки по тел.: 44-55-08
Адрес: ул. Петровского, 13 Сайт: http://muuskhaia.ru
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