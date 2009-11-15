Афиша

$10
Верстка полиграфииЗавершен24 заявки375 просмотров
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Здравствуйте, нужно сделать афишу до понедельника. Или можно чисто фон придумать, под боулинговую тематику.

Текст:

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29 ноября 2009 г. в КРЦ "Муус Хайа" состоится V турнир "Кубок Компаний" по боулингу среди предприятий города Якутска

Заявки принимаются до начала турнира. Справки по тел.: 44-55-08

Адрес: ул. Петровского, 13 Сайт: http://muuskhaia.ru

14 лет назад
egorfedorov
Егор 
35 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
27 отзывов(-3)
Выбранные исполнители
YLLLka
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад
$10
1 день
Работа была выполнена очень грамотно и в кратчайшие сроки. Спасибо большое, буду сотрудничать дальше.
Работа принята, оплата своевременная
msilenkov
Максим 
33 годаРоссия
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Был
7 лет назад
14 лет назад
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1 день
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