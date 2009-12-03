Знаки безопасности.

Необходимо приросовать в векторе несколько знаков безопасности.

По ссылке ГОСТ с указанием основных параметров знаков (цвет основы, толщина базовых линий и т.д.)

http://www.ccbt.prom-res.ru/68.htm

ЗНАКИ:

1. Запрещающий (перечеркнтый круг) - гадящая (срущая) собака. Изображение собаки дизайнер присылает нам на согласование. Собака может быть не натуралистичной, т.е. возможна стилизация.

2. Знак (произвольные цвета, желательно нетральные - синий, серый и т.д.) "ведется видеонаблюдение". Соотношение сторон (высота к ширине) - 1к1,5. На табличке должна быть изображена камера наржного наблюдения (стилизованная) и ниже размещаться текст "Ведется видеонаблюдение".

3. Синий (краный) круг с надписью "Внимание! Здесь работают живые люди" (4 строки).

Свои предложения озвучивайте пожалуйста исключительно в рамках данного тендера. Иными средствами коммуникации (личка, АйСиКью, е-маил, голубиная почта, телефон, факс) мы предложения не принимаем, и такого рода сообщения нами игнорирются. Если пренебрегли данным условием и написали нам, к примеру, на е-маил и оставили заявку в т.ч. и в тендере, то в итоге в тендере ваше предложение не будет рассмотрено. Отнеситесь пожалуйста к этому внимательно.

Оплата исключительно в ЯндексДеньги или WMR (WebMoney). Другие валюты или платежные системы по согласованию с нами.

Оплата по факту выполнения работы.

Update.

Предложения без цены не рассматриваются. Уважайте пожалуйста своё и моё время.

Т.к. не все в состоянии прочитать весь текст до конца, а главное его осмыслить, то позже опубликую тут список тех у кого с этим делом туго.

НЕ ПИШИТЕ МНЕ В ЛИЧКУ (Я на эти письма не отвечаю).