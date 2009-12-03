Знаки безопасности.

Дизайн новогодней открытки Rysev Realty. Элитные квартиры
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо приросовать в векторе несколько знаков безопасности.
По ссылке ГОСТ с указанием основных параметров знаков (цвет основы, толщина базовых линий и т.д.)
http://www.ccbt.prom-res.ru/68.htm
ЗНАКИ:
1. Запрещающий (перечеркнтый круг) - гадящая (срущая) собака. Изображение собаки дизайнер присылает нам на согласование. Собака может быть не натуралистичной, т.е. возможна стилизация.
2. Знак (произвольные цвета, желательно нетральные - синий, серый и т.д.) "ведется видеонаблюдение". Соотношение сторон (высота к ширине) - 1к1,5. На табличке должна быть изображена камера наржного наблюдения (стилизованная) и ниже размещаться текст "Ведется видеонаблюдение".
3. Синий (краный) круг с надписью "Внимание! Здесь работают живые люди" (4 строки).
Свои предложения озвучивайте пожалуйста исключительно в рамках данного тендера. Иными средствами коммуникации (личка, АйСиКью, е-маил, голубиная почта, телефон, факс) мы предложения не принимаем, и такого рода сообщения нами игнорирются. Если пренебрегли данным условием и написали нам, к примеру, на е-маил и оставили заявку в т.ч. и в тендере, то в итоге в тендере ваше предложение не будет рассмотрено. Отнеситесь пожалуйста к этому внимательно.
Оплата исключительно в ЯндексДеньги или WMR (WebMoney). Другие валюты или платежные системы по согласованию с нами.
Оплата по факту выполнения работы.
Update.
Предложения без цены не рассматриваются. Уважайте пожалуйста своё и моё время.
Т.к. не все в состоянии прочитать весь текст до конца, а главное его осмыслить, то позже опубликую тут список тех у кого с этим делом туго.
НЕ ПИШИТЕ МНЕ В ЛИЧКУ (Я на эти письма не отвечаю).
- Похожие заказы
- $80Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $100
В прикреплённом файле текст, логотип вышлю на мыло по запросу (к сожалению сдесь нельзя прикрепить его). Формат - А5, согнутый "пополам".Завершен14 лет назад
Требуется сделать дизайн флаера для открытого катка, Есть идея реализовать на белом фоне ярко красным шрифтом с узорами BOSCO по периметру. Также в близжайшее время понадобится изготовление нескольких баннеров для катка. Во вложении ТЗВерстка полиграфии58 заявокЗакрыт14 лет назад
- $30
Отрисовать буклет.Завершен14 лет назад
- $25
День добрый Необходимо разработать дизайн листовки формата А5(148*210мм) и наклейку формата А6. 300 px, по 2.5 мм на обрезку с краев Под наклейку можно некоторые элементы убрать, если не влезет. По сути, дизайн будет один и тот же, ...Завершен14 лет назад
Срочно нужно создать дизайн новогодней открытки для компании. Ваши контакты прошу высылать на [email protected] АннаВерстка полиграфии24 заявкиЗакрыт14 лет назад
Требуется верстальщик - фрилансер. 1. Прямо сейчас - верстка журнала 56 полос+ обложка, из которых 7 полос - полосная реклама и их верстать не надо. Шаблон в Indesigne есть. СРОК - 4 раб.дня. то есть до ...Верстка полиграфии16 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо изготовить макет объявления(Microsoft Word). Формат 1/4 листа A4, чтобы на листе помещалось 4 объявлений. Нужны макеты черно-белый, цветной, одноцветный(красный). Объявления должны быть информативными и аккуратными. Тематика компьютерная помощь для физических лиц. Наш сайт соmрshеlр.ру. Там есть вся информация.Завершен14 лет назад
- $50
Из прилагаемого файла http://depositfiles.com/files/avlvju78m нужно сделать настенный календарик на 2010 год. Контакты: [email protected], жду предложений, а также просьба написать годится ли данное разрешение для качественной печати или нужно другое.Верстка полиграфии46 заявокЗакрыт14 лет назад
- $10
Здравствуйте, нужно сделать афишу до понедельника. Или можно чисто фон придумать, под боулинговую тематику. Текст: Сверху логотип 29 ноября 2009 г. в КРЦ "Муус Хайа" состоится V турнир "Кубок Компаний" по боулингу среди ...Верстка полиграфии2 исполнителяЗавершен14 лет назад