Приватный проект Muse (museDS)

А4 складывается таким образом что получается 2 изгиба. всего 6 частей буклетика буклетик длиненкий такой лист А4 поделенный на 6 частей вот их сайт http:// babyacademia. kz/ инфа в приложении
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Отрисовать буклет.
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