Верстка журнала быстро и качественно

Требуется верстальщик - фрилансер.

1. Прямо сейчас - верстка журнала 56 полос+ обложка, из которых 7 полос - полосная реклама и их верстать не надо. Шаблон в Indesigne есть. СРОК - 4 раб.дня. то есть до 20 ноября. Контент весь есть.

2. Далее если все ок, то верстка журнала с периодичность выхода - 4 раза в год, объем до 64 полос, размер 230х275. Программа - только Indesigne. По принципу - сверстал, сроки не затянул, в типографию готовый файл сдал - деньги получил. Заказчик (мы) доволен и счастлив и с радостью дает следующий заказ.

3. О следующих заказах - кроме верстки журнала нам нужны периодически брошюры, буклеты и листовки, и другие красивые штуки, так что самостоятельная доля креатива очень даже приветствуется. Даже более чем привествуется.

Требования:

Профессиональное владение программами InDesign, Photoshop, Illustrator, Corel Draw и пр. Подготовка файла в типографию.

Ответственность, оперативность, креативность.

Как должен выглядеть готовый номер журнала можно посмотреть здесь (электронная версия)

http://edition.pagesuite-professional.co.uk/Launch.aspx?referral=other&pnum=&refresh=L1g46aK0A1t9&EID=911d07bc-55ea-4db7-bd9f-28349e56836d&skip=

Если вы дочитали до конца, значит вы каким-то образом заинтересованы в работе.

Чтобы понять, подходим ли мы друг другу конкретно по верстке журнала, просим вас сделать для нас тест по образу и подобию шаблона

Образец в pdf (файл Pages from magazine_2_09.pdf) и контент для теста (файл Salehard ) лежат в Приложении Test.rar. Фотографии в тесте для облечнения веса файла даны в маленьком разр.

Тест в PDF (не в Indesign!) шлите на [email protected], не забудьте координаты и свои расценки. А также покажите портфолио, pls.