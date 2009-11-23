Дизайн листовки и наклейки

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День добрый

Необходимо разработать дизайн листовки формата А5(148*210мм) и наклейку формата А6.

300 px, по 2.5 мм на обрезку с краев

Под наклейку можно некоторые элементы убрать, если не влезет.

По сути, дизайн будет один и тот же, но нужно будет первоначальный скоректирвоать еще под наклейки.

И так, как варианты, что должно быть:

Улыбчивая девушка с зачеткой, а там все пятерки

или

Студент у которого из уха идет волна и он сидит на фоне учитея и школьной доски.

или

Студенты на море, которые уже сдали)

или

Ваш вариант!

лого можно взять тут micro-chip.biz или что-то свое придумать.

Текст:

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или

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как один из вариантов оформления листовки, который мне нравится - http://slil.ru/28213630