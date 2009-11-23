Дизайн листовки и наклейки

$25
Верстка полиграфииЗавершен8 заявок621 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
#1$

День добрый

Необходимо разработать дизайн листовки формата А5(148*210мм) и наклейку формата А6.

300 px, по 2.5 мм на обрезку с краев

Под наклейку можно некоторые элементы убрать, если не влезет.

По сути, дизайн будет один и тот же, но нужно будет первоначальный скоректирвоать еще под наклейки.

И так, как варианты, что должно быть:

Улыбчивая девушка с зачеткой, а там все пятерки

или

Студент у которого из уха идет волна и он сидит на фоне учитея и школьной доски.

или

Студенты на море, которые уже сдали)

или

Ваш вариант!

лого можно взять тут micro-chip.biz или что-то свое придумать.

Текст:

СДАЙ ЭКЗАМЕНЫ ЛЕГКО! |ЭКЗАМЕНЫ БЕЗ ПРОБЛЕМ! |СКОРО ЭКЗАМЕН? ВРЕМЯ КУПИТЬ МИКРОНАУШНИК! - шпаргалка 21 века| для продвинутых студентов

или

Ваш вариант!

У нас самые низкие цены! - выделить!!!

Модель Студент - 3499 руб.

Модель Проффесионал - 6799 руб

Аренда от 799 руб/сут

Доставка в день обращения! - выделить!!!

контакты:

сайт Micro-Chip.biz

телефон 8 926 966-67-63

icq 395-539-601

Обязательно должно быть место - окно(небольшое), куда вписывается код промоутера.

Сделать необходимо за сутки(желательно раньше!)

По вопросам - icq 395-539-601

Дополнение:

Напишим еще, что сезонная распродажа!

дополнит. материалы - slil.ru/28213705

как один из вариантов оформления листовки, который мне нравится - http://slil.ru/28213630

14 лет назад
mailtodemon
Дмитрий 
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
Победитель конкурса
Paco-boy
44 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
5 часов назад
14 лет назад
Приятно было иметь дело! Все сделал четко!
Отлично поработали. Оплата вовремя.
Заявки фрилансеров
Paco-boy
44 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
5 часов назад
14 лет назад
  • Похожие заказы

  • Рекламный буклетик с разворотом

    А4 складывается таким образом что получается 2 изгиба. всего 6 частей буклетика буклетик длиненкий такой лист А4 поделенный на 6 частей вот их сайт http:// babyacademia. kz/ инфа в приложении

    Верстка полиграфии2 исполнителя
    Завершен
    14 лет назад

  • Макет в свадебный журнал

    $50

    Добрый день. Необходимо сделать макет в свадебный шурнал. Требования, которые выставил журнал: Если вы будете ерстать его в программе InDesign, текст спакован со шрифтами, картинки по слоям (tiff/psd), векторы в eps. Размер 215х290, 5 мм под обрез, еще ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Изгововить макет объявления

    Необходимо изготовить макет объявления(Microsoft Word). Формат 1/4 листа A4, чтобы на листе помещалось 4 объявлений. Нужны макеты черно-белый, цветной, одноцветный(красный). Объявления должны быть информативными и аккуратными. Тематика компьютерная помощь для физических лиц. Наш сайт соmрshеlр.ру. Там есть вся информация.

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Настенный календарь

    $50

    Из прилагаемого файла http://depositfiles.com/files/avlvju78m нужно сделать настенный календарик на 2010 год. Контакты: [email protected], жду предложений, а также просьба написать годится ли данное разрешение для качественной печати или нужно другое.

    Верстка полиграфии46 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Афиша

    $10

    Здравствуйте, нужно сделать афишу до понедельника. Или можно чисто фон придумать, под боулинговую тематику. Текст: Сверху логотип 29 ноября 2009 г. в КРЦ "Муус Хайа" состоится V турнир "Кубок Компаний" по боулингу среди ...

    Верстка полиграфии2 исполнителя
    Завершен
    14 лет назад

  • Макет А4 + такой же А3

    $25

    Необходимо разработать рекламный макет для публикации в журнале, ТЗ по почте. ничего сложного нет. Время на разработку - около 3-х часов. спасибо!!!

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Обложка для DVD + изображение на диске для софта

    Необходимо сделать дизайн обложки DVD диска (DVD cover) и самого диска для программного обеспечения для управления персоналом в psd для печати и для выкладывания на сайт. Нужен дизайн как развернутой обложки так и самой коробки с ...

    Верстка полиграфии8 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужна листовка формата А4.

    $50

    Нужна листовка формата А4. Несколько вариантов. Подробное ТЗ вышлю на почту выбранному исполнителю. Указывайте свою почту и ссылки на портфолио. Бюджет 50 уе. Спасибо.

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад