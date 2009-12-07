Приглашение

$40
Верстка полиграфииЗавершен37 заявок499 просмотров
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Необходимо разработать макет пригласительного в форме венецианской маски, возможно с прорезями для глаз, исполненной в корпоративных цветах компании (белом, красном и черном).

Как вариант: овальное "лицо", сложенное пополам, внешняя сторона: слева-красная часть с очертанием морды быка, справа-белая часть с очертанием морды тигра. Внутренняя сторона -текст приглашения.

14 лет назад
redkit
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Letta
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
14 лет назад
$40
3 дня
Работа выполнена отлично, все пожелания, и главное изложенные идеи реализаваны сполна! Огромное спасибо! Обязательно буду сотрудничать и дальше!