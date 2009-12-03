Верcтка и форматирование 177 страниц в MS Word

Обложка стандартная 12Х12 см. Т.е. просто картинка. Одна сторона. Собственно, подробности излишни. Что примерно я там хочу увидеть, я опишу выбранному исполнителю, но ничего особо сложного не нужно, нужен качественный дизайн, на выходе - PSD файл. Указывайте, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
1) Требуется форматирование/верстка документа (русский перевод) в точном соответствии с образцом (оригинал на английском).
Форматирование делать только в MS Word 2003/2007 в формате DOC, верстку в DTP программах не предлагать (т.к. файл для обычного офисного использования).
2) При форматировании обратить внимание на аккуратное и правильное применение как минимум следующих параметров:
- параметры страниц (А4, одинаковые поля)
- гарнитура, кегль, цвет шрифтов
- абзацные отступы, междустрочный интервал, аккуратная табуляция (в маркированных списках)
- автоматическое обновляемое оглавление
- аккуратные сноски, колонтитулы
- аккуратная разбивка страниц и разделов (чтобы не было не предусмотренных макетом пустых страниц и лишних разрывов страниц)
- не должно быть «висящих» заголовков в конце страниц; но текстовые абзацы при переходе со страницы на страницу разбивать можно
- в таблицах чтобы текст не «терялся» за границы ячеек таблиц
- и т.п. и т.д. все, что необходимо для получения красивого, аккуратного и правильно сверстанного документа.
3) Объем: 177 страниц.
Т.к. файлы больше 2 Мб и их не получается прикрепить здесь же, то даю ссылки на файлы:
- файл DOC для верстки: http://files.mail.ru/HAARR1
- файл PDF для образца: http://files.mail.ru/MMM7VR
4) Стоимость: договорная. В идеале указать стоимость за 1 страницу верстки, чтобы было удобнее работать в дальнейшем.
5) Оплата через Webmoney, Яндекс-деньги в течение 1 рабочего дня или другими системами (Контакт, Юнистрим, Анелик, Fasters, и т.п. ) в течение 3 рабочих дней.
Кто может помочь, пишите на [email protected] и копию сообщения на [email protected]
Укажите стоимость/расценки, срок исполнения, а также для быстрой связи мобильный или Skype/ICQ/Mail.ru Agent
Чтобы я мог примерно оценить качество работы, вышлите также пример работы - одну страницу правильно сверстанного текста (возьмите страницу номер 11 в вордовском документе).
С уважением,
Александр
Компания Прайм
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