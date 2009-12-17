Цветокоррекция фотографий

Есть инструкция пользователя к системе распознавания автомобильных номеров. Необходимо: 1. Прочитать инструкцию и сказать все ли понятно простому пользователю, поправить возможные опечатки и ошибки. 2. Оформить и сверстать все в едином стиле.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветствую.
Имеется несколько десятков фотографий, которым нужно сделать достойную цветокоррекцию, привести сумму красок к стандарту по ТТ типографии и навести резкость. Фотографии будут использованы в музыкальном журнале. Журнал нишевый, не гламурный, поэтому бюджет такой, какой есть.
Я бы всё сделала сама, да только нет времени, но работу проверять есть кому, - хотелось бы иметь дело действительно со специалистами, а не с начинающими.
- Похожие заказы
- Верстка полиграфии33 заявкиЗакрыт14 лет назад
Добрый день! 1) Требуется форматирование/верстка документа (русский перевод) в точном соответствии с образцом (оригинал на английском). Форматирование делать только в MS Word 2003/2007 в формате DOC, верстку в DTP программах не предлагать (т.к. файл для обычного ...Завершен14 лет назад
Добрый день. Необходимо разработать для печати двусторонний буклет формата А5. Обятельно в цветах фирменного стиля (голубой и белый цвет). Определенный элемент нужно будет отрисовать или вклеить отдельно (яркая картинка). Грамотное расположение текстовых блоков. С одной ...Завершен14 лет назад
Обложка стандартная 12Х12 см. Т.е. просто картинка. Одна сторона. Собственно, подробности излишни. Что примерно я там хочу увидеть, я опишу выбранному исполнителю, но ничего особо сложного не нужно, нужен качественный дизайн, на выходе - PSD файл. Указывайте, ...Завершен14 лет назад
- $40
Необходимо разработать макет пригласительного в форме венецианской маски, возможно с прорезями для глаз, исполненной в корпоративных цветах компании (белом, красном и черном). Как вариант: овальное "лицо", сложенное пополам, внешняя сторона: слева-красная часть с очертанием морды ...Завершен14 лет назад
Для Интернет магазина rushops.netВерстка полиграфии34 заявкиЗакрыт14 лет назад
Срочный проект! Нужно сделать быстро. Нужен комплект открытка + конверт (110х220). Цвета 4+1 для открытки,2-для конверта. Тема - новый год. Макет должен быть рассчитан на шелкотрафаретную печать, векторное исполнение. Подробности темы - укажу исполнителю. Ход работы: 1)от меня информация 2)от вас эскиз в ...Завершен14 лет назад
Необходимо приросовать в векторе несколько знаков безопасности. По ссылке ГОСТ с указанием основных параметров знаков (цвет основы, толщина базовых линий и т.д.) http://www.ccbt.prom-res.ru/68.htm ЗНАКИ: 1. Запрещающий (перечеркнтый круг) - гадящая (срущая) собака. Изображение собаки дизайнер присылает нам на согласование. ...Завершен14 лет назад
- $80
Дизайн новогодней открытки Rysev Realty. Элитные квартирыЗавершен14 лет назад
- $100
В прикреплённом файле текст, логотип вышлю на мыло по запросу (к сожалению сдесь нельзя прикрепить его). Формат - А5, согнутый "пополам".Завершен14 лет назад