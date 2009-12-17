Цветокоррекция фотографий

Приветствую.

Имеется несколько десятков фотографий, которым нужно сделать достойную цветокоррекцию, привести сумму красок к стандарту по ТТ типографии и навести резкость. Фотографии будут использованы в музыкальном журнале. Журнал нишевый, не гламурный, поэтому бюджет такой, какой есть.

Я бы всё сделала сама, да только нет времени, но работу проверять есть кому, - хотелось бы иметь дело действительно со специалистами, а не с начинающими.