Двусторонний макет А5 формата.

Добрый день. Необходимо разработать для печати двусторонний буклет формата А5. Обятельно в цветах фирменного стиля (голубой и белый цвет). Определенный элемент нужно будет отрисовать или вклеить отдельно (яркая картинка). Грамотное расположение текстовых блоков. С одной стороны - описание услуги и ее преимуществ, с другой стороны коммерческое предложение.

Тендер для определения уровня вашей квалификации, поэтому:

Уважаемые фрилансеры без портфолио, просьба не писать, даже читать не буду.

С работами, которые делали не вы, но вам их разрешили разместить, тоже лучше не пробовать.

Желательно наличие положительных отзывов в смежной тематике!

Срок исполнения - 1 рабочий день (выберу в пятницу - значит макет нужен будет в понедельник) после выбора исполнителя. Желательный способ общения icq, skype, телефон

Кроме всего прочего меня интересует сколько стоят Ваши услуги, не забудьте указывать! Оплата строго WMR! никаких WMZ, Яндекс.Деньги, гривны и прочие валюты. Я живу в России, мне не удобно переводить деньги из одной валюты в другую.