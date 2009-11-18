Нужно сверстать каталог, сроки очень срочные. Ко вторнику нужно чтоб все было сделано. Дизайн и есть, нужно только верстать стр 200 понятно что один человек не справится поэтому на исполнение возьму несколько человек говорите сколько сможете ан себя взять, формат cdr . Дизайн уже сесть так что дело только за версткой.

Пример в атаче. В кореле потому что сделанные страницы в кореле но впринципе если и успеете сделанные пределать то можно и в индизайне попробовать. Сроки хоть и срочные но бюджет не огромный поэтому пишите сколько сможете спокойно сделать, мне проще несколько дизайнеров на работу с небольшим объемом чем одному дизайнеру за срочность и сложность большие деньги платить.

Все фотки в каталоге уже обработанные для печати (tiff. cmyk.300) текстовое наполнение берется из другого каталога который в pdf, иконки и виньетки в векторе

Цены и кол-во пишите пожалуйста сразу !!!