Срочно требуется доработка фирменного бланка

Нужно нарисовать беннер для размещения в каталог желтые страницы кто возьмется?
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Приветствую Вас дорогие мастера своего дела.
Требуется срочно доработать фирменный бланк по военной тематике.
Исходники предоставлю.
Называйте стоимость и сроки работы.
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