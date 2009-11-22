Разработка плаката, приватно для Зубова Романа

Сработал быстро и четко. Очень порадовали сроки исполнения и качество работы. Оперативно дополнил нужные изменения в цветовой гамме и общей стилистике. Всегда был на связи, что давало возможность оперативно редактировать дизайн плаката в связи с нашими меняющимися предпочтениями и идеями. Будем плотно сотрудничать в дальнейшем.