Флаер односторонний

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Для того, чтобы разносить по подьездам

Размер 1/3 листа А4, односторонний

Реклама нового продуктового магазина

Несколько продуктов, цена старая и новая и пару маркетинговых фраз

14 лет назад
yakooobin
42 годаКазахстан
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад