Перевести логотип в вектор

Верстка полиграфииЗавершен35 заявок416 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно отрисовать логотип в векторе по макету в .jpg (есть .png по слоям). Пожалуйста, указывайте сроки выполнения работ и стоимость.

14 лет назад
Irina_Abramova
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
Выбранный исполнитель
yadroid
44 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 дня назад
14 лет назад
$3
1 день
Очень хороший специалист и просто замечательный человек! В процессе работы не только перевыполнил в два раза то, что было заявлено в проекте, но и провел экспресс курс обучения "для чайника" на будущее. Жалко, что максимальная оценка только 10 баллов, я поставила бы и больше! Обязательно буду обращаться еще.
Все ок :) добродушная девушка, устремленная вперед как срела!