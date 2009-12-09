Перевести логотип в вектор

Очень хороший специалист и просто замечательный человек! В процессе работы не только перевыполнил в два раза то, что было заявлено в проекте, но и провел экспресс курс обучения "для чайника" на будущее. Жалко, что максимальная оценка только 10 баллов, я поставила бы и больше! Обязательно буду обращаться еще.