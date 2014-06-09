Квартальный календарь

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Нужен дизайн квартального календаря для строительной организации.

Пожалуйста, указывайте в своих предложениях сроки изготовления.

14 лет назад
efriend1984
Иван 
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Irina_Borisova
Ирина 
49 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
14 лет назад
$50
2 дня
сделала все в срок. Получилось красиво
Замечательный заказчик: приятный в общении, всегда на связи, понятная формулировка задания, своевременная оплата. Отлично поработали и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.