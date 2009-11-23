Дизайн уличной рекламы и не только

Требуется дизайнер для создания

1. уличных рекламных баннеров

2. рекламных объявлении

3. вывесок магазинов

4. каталогов продукции

5. модулей для газет

все это делать надо не сразу, а по мере поступления.

Мы сеть магазинов бытовой и компьютерной техники, делаем для собственных нужд.

Нужно делать вышеописанное в Кореле, подготавливать готовый макет для печати в типографии.

Детские модули делать не надо, плачу не потраченное время, а за конечный результат.

Каждую отдельно взятую работу обговариваем бюджет. Интересно именно долгосрочное сотрудничество.

Очень важны сроки выполнения, сейчас уже есть человек но он меня не устраивает именно по срокам.

ТЗ выдаю я. Фото, картинки ещё что то находите сами, если у меня есть могу дать.

Большой плюс если вы из СПб.

Ещё плюс если умеете делать дизайн сайтов и банеров.

Нереальные бюджеты не заламывать, прекрасно представляю сколько это стоит. Ценники типографии и рекламных агентств не предлагать.