Купон на скидку

$5
Верстка полиграфииЗавершен17 заявок455 просмотров
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Нужен простенький симпотичный макет купона на скидку. Размер обычной визитки.

Ставку могу максимум поднять до 10.

ТЗ при переписке.

До завтра.

14 лет назад
sergey-v
Сергей 
44 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранные исполнители
Alexiz
44 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
33 отзыва(-3)
14 лет назад
$10
1 день
Хорошая работа, отличный красивый макет.
Все хорошо мой +
Guga
40 летГрузия
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$7
1 день
Отличная работа. Качественно и оперативно.
Хороший заказчик, Рекомендуем.
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