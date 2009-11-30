Приватный проект для Roman Revin (Hornett)

Верстка полиграфииЗавершен2 заявки184 просмотра
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Разработать новогодний пригласительный.

14 лет назад
Kambodzha
49 летЛатвия
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
Выбранный исполнитель
Hornett
Роман 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад
$65
3 дня
Роман, очередной жирный + в вашу копилку :)
Фрилансер тут может расчитывать на полный соцпакет: обязательное и достойное ТЗ, предоплату, внимательность доходящую до чуткости и максимально возможную гибкость при возникновении трудностей. Разумеется, требуется отплатить тем же - руками из верного места и ответственным отношением.
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