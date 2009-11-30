Приватный проект для Roman Revin (Hornett)

Предыстория такая. есть почти готовый журнал в индизайне, нет картинок (линки остались, сами картинки умерли вместе с жестким диском дизайнера). журнал 76 полос+обложка. Нужно доделать верстку журнала - обложку - 4 рекламных макета заказчика - заново сверстать 5 разворотов ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разработать новогодний пригласительный.
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