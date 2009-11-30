Приватный проект для Roman Revin (Hornett)

УВАЖАЕМЫЕ! СЛОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬСЯ ПО ВАШИМ ПОРТФОЛИО МНЕ НУЖНА КАРТИНКА КАК КОКА-КОЛА-ПРАЗДНИК К ВАМ ПРИХОДИТ ЕСТЬ ЧТО-ТО ПОХОЖЕЕ В ПОРТФОЛИО? Нужен дизайн открытки 10*15 Украшение домов к Новому Году! Фасады Интерьеры Елки живые и искусственные Электрогирлянды Сделаем срочно, монтаж за один день! Все наши украшения прослужат ...