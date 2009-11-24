Требуется дизайнер для создания 1. уличных рекламных баннеров 2. рекламных объявлении 3. вывесок магазинов 4. каталогов продукции 5. модулей для газет все это делать надо не сразу, а по мере поступления. Мы сеть магазинов бытовой и компьютерной техники, делаем для собственных ...