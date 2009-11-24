Макет визитки

$150
Верстка полиграфииЗакрыт57 заявок616 просмотров
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Добрый вечер. Нужно сделать макет визитки для продавца посуды Tupperware (Вкус солнца или сделаем все возможным), телефон менеджера и e-mail. Визитка должна быть строгой и стильной. Оплата после preview – wmr или ЯД! Желательно макет до завтрашнего утра.

14 лет назад
lion060
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад