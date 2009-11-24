Макет простейший. Пакет. Лого в центре и снизу адресс. Лого дам адрес тоже )) Папка. Лого и адресс, и пару плосок ))
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый вечер. Нужно сделать макет визитки для продавца посуды Tupperware (Вкус солнца или сделаем все возможным), телефон менеджера и e-mail. Визитка должна быть строгой и стильной. Оплата после preview – wmr или ЯД! Желательно макет до завтрашнего утра.
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