Изготовление несложных визиток

Работы выполняются великолепно и в срок. Дизайнер подходит к поставленным задачам на самом деле с душой. Задания были разнонаправленные, не только изготовление дизайна визиток, но и оформление страниц сайта. Огромное спасибо. Надеюсь на долгосрочное сотрудничество.