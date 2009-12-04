Изготовление несложных визиток

Отсрисовать макет в векторе. Цель - наклейки, полиграфия
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим дизайнер недорогих, но оригинальных визиток.
Изготовить нужно много разных визиток.
Оплата: статичной визитки - 2$ за штуку.
с небольшой анимацией - 5$ за штуку.
Количество визиток - порядка 200 штук.
Образцы можно посмотреть на сайте: www.vmsar.ru раздел "организации"
Тестовые образцы присылайте на e-mail: [email protected]
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