Изготовление визиток

Верстка полиграфииЗакрыт12 заявок428 просмотров
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Изготовить двухсторонние одноцветные визитки с объёмным текстом минимальным тиражом.

Подробности в приложении.

Прошу в Вашем предложении указывать тираж.

14 лет назад
makudr
Михаил 
52 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
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