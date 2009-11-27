Дизайн книжной закладки-рекламки

Компании требуется разработать дизайн рекламной продукции в одном стиле :Визитка, Листовка 98х210, дисконтная карта, флаер А5. Все с двух сторон. + Фирменный стиль с логотипом. Оплата наличными г. Санкт-Петербург.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Хотим сделать раздаточный рекламный материал, в виде книжной закладки.
Желательно, чтоб получатель сразу понимал о том, что в первую очередь у него в руках закладка, а не реклама.
Дизайн должен быть таким, чтобы человек не выбросил закладку, а захотел ее оставить.
Содержание рекламы следующее: название компании, краткий перечень услуг, контакты.
Профиль компании - разработка и внедрение баз данных. Направление деятельности компании и дизайн не обязательно должны быть связаны.
Если дизайн потребует изменить содержание - то мы готовы пойти на это.
Так как мы ничего не смыслим в полиграфии, на выходе надо получить полностью готовый макет, с требованиями и условиями к качеству бумаги и печати, для того, чтобы его можно было не задумываясь передавать в типографию.
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