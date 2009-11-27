Дизайн книжной закладки-рекламки

# 1 — $

Хотим сделать раздаточный рекламный материал, в виде книжной закладки.

Желательно, чтоб получатель сразу понимал о том, что в первую очередь у него в руках закладка, а не реклама.

Дизайн должен быть таким, чтобы человек не выбросил закладку, а захотел ее оставить.

Содержание рекламы следующее: название компании, краткий перечень услуг, контакты.

Профиль компании - разработка и внедрение баз данных. Направление деятельности компании и дизайн не обязательно должны быть связаны.

Если дизайн потребует изменить содержание - то мы готовы пойти на это.

Так как мы ничего не смыслим в полиграфии, на выходе надо получить полностью готовый макет, с требованиями и условиями к качеству бумаги и печати, для того, чтобы его можно было не задумываясь передавать в типографию.