Дизайн баннера

Верстка полиграфииЗакрыт19 заявок342 просмотра
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Добрый день.

Необходим макет баннера (3-4 варианта) для печати на баннерной ткани.

Оплата 500 рублей.

Схематичный макет в приложении.

Что-то вроде ТЗ:

Ретро стиль, желательно с использованием фото Мэрлин Монро. По рисунку в приложении - кружки внизу слева - блюда (роллы, пицца, шашлык, горячее итп), полосы внизу справа - перечень этих самых блюд. Полоса по диогонали - название бара - Территория.

Данные, что именно писать и какой текст будет дадим позже.

Сейчас хотелось бы увидеть сам макет.

Желательно сегодня в течение дня.

14 лет назад
FPM
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
66 отзывов
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