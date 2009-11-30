Дизайн баннера

Добрый день.

Необходим макет баннера (3-4 варианта) для печати на баннерной ткани.

Оплата 500 рублей.

Схематичный макет в приложении.

Что-то вроде ТЗ:

Ретро стиль, желательно с использованием фото Мэрлин Монро. По рисунку в приложении - кружки внизу слева - блюда (роллы, пицца, шашлык, горячее итп), полосы внизу справа - перечень этих самых блюд. Полоса по диогонали - название бара - Территория.

Данные, что именно писать и какой текст будет дадим позже.

Сейчас хотелось бы увидеть сам макет.

Желательно сегодня в течение дня.