Дизайн брошюры

Хотим сделать раздаточный рекламный материал, в виде книжной закладки. Желательно, чтоб получатель сразу понимал о том, что в первую очередь у него в руках закладка, а не реклама. Дизайн должен быть таким, чтобы человек не выбросил закладку, ...