Компании требуется разработать дизайн рекламной продукции в одном стиле :Визитка, Листовка 98х210, дисконтная карта, флаер А5. Все с двух сторон. + Фирменный стиль с логотипом. Оплата наличными г. Санкт-Петербург.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо в кротчайшие сроки разработать дизайн брошюры для предприятия занимающегося изготовлением полотенцесушителей. Размер брошюры А4. Образцы понравившихся нам брошюр вышлю при личной переписке. Жду ваших предложений. Оплата "Безопасная сделка".
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