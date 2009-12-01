Дизайн брошюры

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Необходимо в кротчайшие сроки разработать дизайн брошюры для предприятия занимающегося изготовлением полотенцесушителей. Размер брошюры А4. Образцы понравившихся нам брошюр вышлю при личной переписке. Жду ваших предложений. Оплата "Безопасная сделка".

14 лет назад
DecoRoom
44 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
BilD_sv
35 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
$40
1 день