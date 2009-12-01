Срочно нужен дизайн шапки календаря

Здравствуйте, нам нужно срочно сделать макет календаря. Лозунг нашей компании «10 лет на службе печатного слова» (наша компания занимается распространением печатной продукции). Нам нравится символ года – тигр, его можно использовать, как стража, который охраняет что-то, связанное с печатью, а вот что, мы не знаем. Кто может подать идею шапки календаря, которая бы подходила под лозунг нашей компании и символа года. Срочно нужно!

С уважением,

PR-менеджер Группы компаний "Кардос"

Светлана Казакова.

Тел.: + (495) 937-72-62, 933-95-44 (77), доб. 282.

Факс: + (495) 937-72-62, 933-95-44 (77), доб. 140.

E-mail: [email protected]