Срочно нужен дизайн шапки календаря

Дизайн баннера 4х1 метра Дизайн баннера 4х1 метра. Нужен не то чтобы дизайн, а грамотный подбор цветов и разделения 2х сфер услуг на одном баннере. Услуги следующие первые (парикмахерская, студия загара,), вторые (ремонт компьютеров, создание сайтов). Цель такая: 1.Подобрать ...
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Здравствуйте, нам нужно срочно сделать макет календаря. Лозунг нашей компании «10 лет на службе печатного слова» (наша компания занимается распространением печатной продукции). Нам нравится символ года – тигр, его можно использовать, как стража, который охраняет что-то, связанное с печатью, а вот что, мы не знаем. Кто может подать идею шапки календаря, которая бы подходила под лозунг нашей компании и символа года. Срочно нужно!
С уважением,
PR-менеджер Группы компаний "Кардос"
Светлана Казакова.
Тел.: + (495) 937-72-62, 933-95-44 (77), доб. 282.
Факс: + (495) 937-72-62, 933-95-44 (77), доб. 140.
E-mail: [email protected]
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