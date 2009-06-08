Программа заказов такси на Делфи+Аксес

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Закрыт10 заявок409 просмотров

У кого-нибудь есть автоматизированная система заказов такси на Делфи+Аксес?

Я бы купил за умеренную цену

готов заплатить 20 долларов

Delphi
16 лет назад
LiderJob
Иван 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров