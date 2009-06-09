Требуется написать программу для работы с веб-камерой. Пишите в ICQ 260156519
Перевод приложений Oracle Forms на Web
Система разработана на Oracle XE приложения на Forms - трехзвенка. Вся логика системы на базе.
Необходимо перевести систему на Web приложения. Рассмотрю все варианты интеграции приложений с Oracle.
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