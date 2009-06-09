Перевод приложений Oracle Forms на Web

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Система разработана на Oracle XE приложения на Forms - трехзвенка. Вся логика системы на базе.

Необходимо перевести систему на Web приложения. Рассмотрю все варианты интеграции приложений с Oracle.

16 лет назад
s_belarus
Сергей 
52 года
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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