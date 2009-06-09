Сделать программу для управления компом через ICQ

$320
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт11 заявок453 просмотра

Необходимо разработать программу, которая будет управлять компьютером посредством ICQ. Программа должна быть невидима для пользователя (процессы, трей). Бюджет - 10000, сроки - неделя.

Все подробности при личной встрече.

16 лет назад
moscow26
Павел 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
23 отзыва

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