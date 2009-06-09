Сделать проект на С++ (Читатель КЭ модели)

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Закрыт2 заявки324 просмотра

ТЗ прикрепил

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ДОПОЛНИТЕЛЬНО

"Нужно сделать только программу, с подробными пояснениями

все преобразования, начиная с генерации Python класса сейчас не нужны,

постараюсь сделать сам "

Срок - воскресенье(14 июня) - 14.00

Python
16 лет назад
Kostik
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