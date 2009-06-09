Необходимо портировать java на с++. код - 20 кб. Ваша цена + сроки? (визуальной части НЕТ) оплата через безопасную сделку.
Сделать проект на С++ (Читатель КЭ модели)
ТЗ прикрепил
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ДОПОЛНИТЕЛЬНО
"Нужно сделать только программу, с подробными пояснениями
все преобразования, начиная с генерации Python класса сейчас не нужны,
постараюсь сделать сам "
Срок - воскресенье(14 июня) - 14.00
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