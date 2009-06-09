Программа загрузки изображений на фотохостинг

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт16 заявок346 просмотров

Нужно написать Программу загрузки изображений на фотохостинг ShareImage.ru

1. Форма загрузки повторяет форму на сайте.

2. Возможность авторизации ( и по возможности регистрации )

если авторизован заливать в аккаунт пользователя

3. Хранить список залитых изображений и их кодов

4. Для авторизованых пользователей получать и показывать баланс аккаунта.

16 лет назад
Fredy314
44 года
19 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Win_контроль присутствия персонала на раб. местах

    $320

    Нужна программа (Windows XP) для контроля присутствия персонала на рабочих местах. 1. Предпосылки: есть удаленная торговая точка, не оборудованная системой видеонаблюдения (и часто нет городского телефона, нет выделенного канала в сеть Интернет). ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Перевод приложений Oracle Forms на Web

    Система разработана на Oracle XE приложения на Forms - трехзвенка. Вся логика системы на базе. Необходимо перевести систему на Web приложения. Рассмотрю все варианты интеграции приложений с Oracle.

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сделать программу для управления компом через ICQ

    $320

    Необходимо разработать программу, которая будет управлять компьютером посредством ICQ. Программа должна быть невидима для пользователя (процессы, трей). Бюджет - 10000, сроки - неделя. Все подробности при личной встрече.

    Прикладное ПО11 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сортировка строк в .TXT файле

    Есть два текстовых файла: 1.txt: A5C937DAFA41:7BWu0zpBVTyt2 B6BA57B2FA62:7gQ/g07DSsOfA 126F978FFA78:gGCYo9qCcG8TY 48AC7523FA28:ERVoo04JCA/0w 2ED151B1FA5F:ubP6HH4GyMbC6 0A003C3AFA4C:o9WGbiTzB8iJQ 1BC83B7FFA46:K3Jgp7TeYmIPg C42ACAA8FA0E:UzHkTjY6l6Wh6 ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • БД с интерфейсом и системой поиска

    $2500

    Уважаемые фрилансеры! Необходимо разработать БД, интерфейс к ней и систему поиска информации. Суть проекта: 1. В БД хранится информация об организациях и товарах, которые они готовы реализовать посредством взаимозачета (т.е. что могут ...

    Прикладное ПО42 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Разработка GUI для дефрагментатора.

    Компания ищет опытного разработчика на прект по написанию GUI для дефрагментатора. Работа предполагается в удалённом режиме. Местонахождение кандидата - обязательно Киев (Киевская область). Зарплата - договорная.

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нужна программа по выкачиванию сайтов

    Здравствуйте! Нужна программа (на PC), куда можно загнать список УРЛОв сайтов и она по порядку выкачает указанные урлы и все используемые приложения (цсс, картинки, яву, флеш и т.п.) на жесткий диск. ...

    Прикладное ПО15 заявок
    Закрыт
    16 лет назад