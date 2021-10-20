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Фёдор Вильгота
Fredy314
Fredy314
43 года
Украина
/
Винница
18 лет на
фриланс
-бирже
Была
2 года назад
Описание профиля отсутствует
Разработка игр
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#269
Базы данных
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#523
Тестирование ПО
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#562
Прикладное ПО
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#742
Веб-программирование
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#3388
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Цены на услуги
4
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