Разработка ПО
Около 10 лет в индустрии, опыт в разработке преимущественно back-end приложений на Python, однако не ограничивается этим.
Портфолио
- Консультант сайта349 просмотров
- Информер сайта auto.ru523 просмотра
- DevH345 просмотров
- CMPDrawer 3.0362 просмотра
Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
16 лет назад
Отличный исполнитель. Задание выполнил качественно и в срок! Я остался очень доволен ! Получил именно то что хотел ! Рекомендую!
Ответный отзыв
Четкое, понятное задание. Своевременная оплата. Рекомендую!
$24
10 баллов
16 лет назад
СУПЕР! Молодец. Быстро, качественно, надежно и дешево это про Вас! Пользователь выполнил заказ меньше суток. Взял минимум стоимости! Выполнил все пожелания 100%
Ответный отзыв
Четкая постановка задачи, своевременная оплата. Отличный заказчик!
$7
10 баллов
16 лет назад
Отличный исполнитель, адекватно реагировал на ошибки и быстро их исправлял. Хорошо знает своё дело и не заламывает цены! Обращусь еще, если понадобится!
Ответный отзыв
Прекрасный заказчик, знает что ему нужно. Хороший человек, легко в общении. На ошибки реагировал спокойно. Рекомендую!