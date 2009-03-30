antigluk

Роман antigluk

 
32 года
16 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Разработка ПО

Около 10 лет в индустрии, опыт в разработке преимущественно back-end приложений на Python, однако не ограничивается этим.

Портфолио

Отзывы заказчиков

Fredy314
44 года
19 лет в сервисе
Была
4 года назад
$30
10 баллов
16 лет назад
Скрипт или программа регистрации доменов org.ua
Отличный исполнитель. Задание выполнил качественно и в срок! Я остался очень доволен ! Получил именно то что хотел ! Рекомендую!
Четкое, понятное задание. Своевременная оплата. Рекомендую!
Ответный отзыв
obmen86
Павел 
34 года
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
1 отзыв
$24
10 баллов
16 лет назад
Программа для работы с сайтом
СУПЕР! Молодец. Быстро, качественно, надежно и дешево это про Вас! Пользователь выполнил заказ меньше суток. Взял минимум стоимости! Выполнил все пожелания 100%
Четкая постановка задачи, своевременная оплата. Отличный заказчик!
Ответный отзыв
Iv_Oleg
Олег 
54 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
$7
10 баллов
16 лет назад
Информер для сайта auto.ru
Отличный исполнитель, адекватно реагировал на ошибки и быстро их исправлял. Хорошо знает своё дело и не заламывает цены! Обращусь еще, если понадобится!
Прекрасный заказчик, знает что ему нужно. Хороший человек, легко в общении. На ошибки реагировал спокойно. Рекомендую!
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