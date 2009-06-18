VB 6.0 Страна по IP

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Завершен7 заявок252 просмотра

Нужны функции

1. Определит страну по IP

2. Если страна находится в указанном списке, то вернет True

(Список нужных стран передается в нее в виде строки через запятую)

используйте API или стандартные компоненты, чтобы все весило как мона меньше.

16 лет назад
alex_step
Шестаков 
45 лет
19 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

ShekhovtsovS
Сергей 
51 год
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад
$30
1 день
Все выполнено быстро и работает тоже быстро. Спасибо.
Проект сделали без проблем. Заказчик показал себя только с положительной стороны. Рекомендую сотрудничать.

Заявки фрилансеров

ShekhovtsovS
Сергей 
51 год
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад

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