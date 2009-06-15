Программа переноса данных с одного .dbf в другой

$100
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Завершен26 заявок427 просмотров

Есть 2 дбф. в виде:

1) 1 2 3 4 5

иванов 2 3 5 5 6

петров 3 5 4 5 7

сидоров 3 6 7 8 9

.....

2) 1 2 3 4 5

петров 3 4 2 7 8

сидоров 7 6 5 3 3

иванов 3 6 6 3 5

нужно чтобы данные из второй базы по графам 2,3,4 перешли в базу 1 в соответствии с фамилией.

16 лет назад
innov
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Выбранный исполнитель

lucik
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lucik
48 лет
19 лет в сервисе
Был
13 лет назад
5 отзывов
16 лет назад

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