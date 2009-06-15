Требуется написать программу для работы с веб-камерой. Пишите в ICQ 260156519
Программа переноса данных с одного .dbf в другой
Есть 2 дбф. в виде:
1) 1 2 3 4 5
иванов 2 3 5 5 6
петров 3 5 4 5 7
сидоров 3 6 7 8 9
.....
2) 1 2 3 4 5
петров 3 4 2 7 8
сидоров 7 6 5 3 3
иванов 3 6 6 3 5
нужно чтобы данные из второй базы по графам 2,3,4 перешли в базу 1 в соответствии с фамилией.
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