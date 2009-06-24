Кликер по линкам

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен9 заявок360 просмотров

1. программа должна скликивать линки через соксы

2. уметь обрабатывть редиректы и защиты на JS

3. иметь интерфейс для ввода капчей

4. подставлять нужные хидеры в запросах

5. блокировать ненужные редиректы

дам потробности. Возможно долгосрочное сотрудничество.

JavaScript
16 лет назад
eventov
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

dimkanovikov
Дмитрий 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 лет назад
$50
3 дня
Spravilsya s zadachei. spasibo.
Отличный заказчик! Совместной работой очень доволен!

Заявки фрилансеров

dimkanovikov
Дмитрий 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 лет назад