msa-company

Яковлева Юлия msa-company

 
44 годаУкраина/Харьков
10 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Обработка свадебных фотографий

    Здравствуйте! Есть порядка 300-400 свадебных фото, темные и не очень хорошего качества некоторые. Нужны светлые человеческие фото. Примеры фото пришлю на почту. Нужно получить фото до 15 сентября.

    Обработка фотографий24 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Страница каталога и товара в Drupal Commerce

    Здравствуйте! Нужен человек который разбирается в Drupal Commerce для создания страницы каталога плюс страница одного товара. На странице каталог фильтры. Верстку делать не нужно, Только все вывести, связи с таксономией уже есть. Нужно сделать в ...

    Drupal
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Android, Iphone приложение. Мультимедия

    Здравствуйте! В следующем примере вы увидите панораму. http://kaioa.com/k/test/cyclotron/index.html Ещё пример в проекте. http://marenero.com.ua/virtual/pano/3001_29#3001_29 Задание: - сделать движок для панорам. Где на панораму будут ставятся иконки, которые тоже вращаются при касании пальцем. В mysql базе на сервер лежит табличка с списком панорам ...

    MySQLAndroidPhoneGap
    Мобильные приложения7 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Поиск и заполнение туристических маршрутов

    Задача - составлять туристические маршруты (либо откуда то брать) Маршрут состоит из точек (места остановки). В каждой точке есть название, фото, описание, время провождения в этом месте, gps координаты Нужно составить несколько таких маршрутов в самых известных странах ...

    Drupal
    Наполнение сайтов5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Bug fixing. Drupal 7

    Здравствуйте! Проект на Drupal 7, через 1 неделю сдача. Нужен человек который сможет уделить максимальное количество времени на фикс багов. Баги касаются form api, может настройки в админке, иногда с версткой. Планируемые часы в общем: 10-30. Плачу $9 за ...

    Drupal
    Системы управления (CMS)6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад