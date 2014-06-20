msa-company

Здравствуйте! Есть порядка 300-400 свадебных фото, темные и не очень хорошего качества некоторые. Нужны светлые человеческие фото. Примеры фото пришлю на почту. Нужно получить фото до 15 сентября.
- Обработка фотографий24 заявкиЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте! Нужен человек который разбирается в Drupal Commerce для создания страницы каталога плюс страница одного товара. На странице каталог фильтры. Верстку делать не нужно, Только все вывести, связи с таксономией уже есть. Нужно сделать в ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте! В следующем примере вы увидите панораму. http://kaioa.com/k/test/cyclotron/index.html Ещё пример в проекте. http://marenero.com.ua/virtual/pano/3001_29#3001_29 Задание: - сделать движок для панорам. Где на панораму будут ставятся иконки, которые тоже вращаются при касании пальцем. В mysql базе на сервер лежит табличка с списком панорам ...Мобильные приложения7 заявокЗакрыт9 лет назад
Задача - составлять туристические маршруты (либо откуда то брать) Маршрут состоит из точек (места остановки). В каждой точке есть название, фото, описание, время провождения в этом месте, gps координаты Нужно составить несколько таких маршрутов в самых известных странах ...Наполнение сайтов5 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте! Проект на Drupal 7, через 1 неделю сдача. Нужен человек который сможет уделить максимальное количество времени на фикс багов. Баги касаются form api, может настройки в админке, иногда с версткой. Планируемые часы в общем: 10-30. Плачу $9 за ...Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт10 лет назад