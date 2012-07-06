Нужно разработать 1 сайт Тематика — VoIP телефония. Сайт 2-х язычный. Примеры сайтов: 1. http://www.12voip.com/ — простейший 2. http://www.actionvoip.com/en/index.html — простой структура и функционал - как ...
Создание базы данных
Здравствуйте, рассмотрите пожалуйста наш заказ.
Требуется создать базу данных + сайт.
Составные части проекта –
1). Сервер 1 – на нем должен быть сайт + почтовый сервер + фронт сервер базы на MySQL, который хранит информацию, записанную в заполненных формах и передает ее на бэк-сервер. Своеобразный буфер для безопасности. Данных самой базы – на сервере 1 нет. Внешний хост под сервер 1 имеется, поэтому фронт-база должна быть на MySQL.
2). Сервер 2 – Непосредственно база данных (бэк-сервер), с веб-интерфейсом и выделенным Айпи, посредством которого через браузер с базой взаимодействуют работники компании. Внешний хост под базу еще не опеределен. Нам какой платформе будет писаться база – соответственно тоже (рассмотрим Ваши предложения, но платформа должна быть бесплатной).
Техническое задание попытались подробно изложить, прилагаем его к проекту.
К техническому заданию есть приложения – их мы вышлем Вам на почту, которую просим указывать в заявках.
Бюджет проекта на настоящий момент не определен, поэтому мы готовы рассмотреть Ваши предложения, в разумных пределах.
База пишется для внутреннего использования в рамках 1ой компании, дальнейшая продажа продукта не планируется.
Срок заказа – не срочный, упор делается на максимальную проработку всех деталей и качество. Планируется довольно длительная (до 3-4 месяцев), постепенная работа над базой с поэтапной оплатой исполнения и приемки работ. Однако это не исключает выполнение и оплату работ раньше заявленных сроков.
Очень желательно, что создание базы также включало в себя создание сайта, т.е. полное выполнение всего проекта под ключ. В этой связи необходимы будут познания и навыки в написании сайтов (возможна кооперация нескольких исполнителей).
Однако, мы можем рассмотреть варианты и частичного выполнения ТЗ (например, проект ведете Вы, а мы подбираем дизайнера для сайта, с которым Вы впоследствии работаете).
Ждем Ваших предложений.
Выбранный исполнитель
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