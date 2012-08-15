Сайт на Joomla. Персонально для Southerner

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен4 заявки192 просмотра

1) Дизайн

2) Установка и настройка движка

3) Установка форума с возможностью ограничения доступа для некоторых тем (темы только для сотрудников и т.д.).

4) Галерея

5) Библиотека

6) поддержка 3-х языков

7) заполнение информацией

Joomla
13 лет назад
kazkibergetic
Олег 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Southerner
Владислав 
32 года
13 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
13 лет назад
$140
10 дней
Всё отлично! спасибо!
От сотрудничества с Олегом остались только положительные эмоции

Заявки фрилансеров

Southerner
Владислав 
32 года
13 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
13 лет назад

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