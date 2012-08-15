Необходимо сделать несколько сайтов "под ключ" Тематика - VoIP телефония. Сайты 1-х или 2-х язычные. Примеры сайтов: 1. http://www.12voip.com/ - простейший 2. http://www.actionvoip.com/en/index.html - простой 3. http://www.auracall.com/ - ...
Сайт на Joomla. Персонально для Southerner
1) Дизайн
2) Установка и настройка движка
3) Установка форума с возможностью ограничения доступа для некоторых тем (темы только для сотрудников и т.д.).
4) Галерея
5) Библиотека
6) поддержка 3-х языков
7) заполнение информацией
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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