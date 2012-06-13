Требуется грамотный web-программист, желательно и дизайнер, для создания сайта. ТЗ предоставляю в виде брифа с ответами. Зарплата договорная. При необходимости будет составляться договор подряда. В течение каких сроков готовность пректа может осуществиться? (все что ...
Сайт одежды "под ключ" на Webassist
Нужно создать сайт мужской одежды на Webassist (лицензия есть) под ключ. Примеры, http://www.sportsdirect.com/ и Proball.ru.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Сайты «под ключ»19 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно сделать новый сайт для компании Перитон http://victor.nwcic.ru/. Существующий сайт посвящен исключительно продукции, новый должен рассказывать об услугах компании. Дизайн берем полностью с существующего сайта, исходников нет, но при необходимости отрисуем макеты с существующего. Хотя ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $600
Сайт с обявлениями посуточной оренды квартир с оплатой за размещения, по примеру vlasne.ua doba.uaСайты «под ключ»22 заявкиЗакрыт13 лет назад
Необходимо создать сайт с каталогом макетов для полиграфии (визитки, листовки и пр.), чтобы посетители могли скачивать понравившиеся им макеты. Жду предложений по cms и стоимости реализации. Давайте ссылки на свои портфолио.Сайты «под ключ»19 заявокЗакрыт13 лет назад
Разработать доску объявлений, предпочтение самопись.Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Требуется написание точной копии сайта интернет-магазина с незначительными доработками – дизайн копии: www.templatemonster.com/r... Сроки работы 7 дней! В ответе обязательно прошу указать предполагаемую CMS. (данный сайт на движке PrestaShop) Лучше писать на e-mail [email protected] ...Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $280
Портал каталог по ресторанам, кафе с их меню и ценами. Функционал: - возможность создавать для каждого ресторана свой аккаунт. - возможность обновлять/вносить изменения на ...Сайты «под ключ»нет заявокЗакрыт13 лет назад
Уважаемые друзья, оцените пожалуйста стоимость и возможность выполнения по срокам сайта для компании юрилических услуг, наподобие http://www.uristy-msk.ru http://www.j-b-a.ru/ http://abogados-group.ru/ Жду ваших предложений.Сайты «под ключ»37 заявокЗакрыт13 лет назад
Друзья, оцените пожалуйста возможность и бюджет Жде предложений, спасибо.Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт13 лет назад
- $500
Необходим мультиязычный сайт на нескольких языках с интеграцией в социальные сети ( публикация новостей в Твиттере, Фейсбуке и др). Тексты переводов основных страниц предоставляются. Интегрирование с существующей системой управления клиентами. Предпочтение ...Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт13 лет назад