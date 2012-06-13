Сайт одежды "под ключ" на Webassist

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Закрыт9 заявок157 просмотров

Нужно создать сайт мужской одежды на Webassist (лицензия есть) под ключ. Примеры, http://www.sportsdirect.com/ и Proball.ru.

13 лет назад
Anak0nda
Татьяна 
43 года
18 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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