Сайт одежды "под ключ" на Webassist

Требуется грамотный web-программист, желательно и дизайнер, для создания сайта. ТЗ предоставляю в виде брифа с ответами. Зарплата договорная. При необходимости будет составляться договор подряда. В течение каких сроков готовность пректа может осуществиться? (все что ...