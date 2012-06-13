Международная асоциация профессионального инструмента рекламы недвижимости Создание международной асоциации профессионально рекламы недвижимости. Сайт (направление реклама) Баннеры, объявления по аренде, продаже жилой торговой и коммерчской недвижимости. ...
Сайт-портал по недвижимости
Необходимо создать портал по недвижимости под ключ (функционал, фирменный стиль, дизайн) по функционалу наиболее близок сайт afy.ru
Просьба ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАТЬ нижеизложенное и отвечать по сути!
Краткое описание:
1.Портал сочетает в себе функциональность www.lun.ua/ (realty.yandex.ru/) только с учетом коммерческой недвижимости– с некоторыми площадками договоренность уже достигнута, на остальных необходимо сделать автопарсинг предложений и объединение дубликатов.
2. Функционал aspo.biz/ – с некоторыми договоренность уже достигнута, на остальных необходимо сделать автопостинг предложений (автораспознавание капч обязательно)
3. Обеспечить парсинг купленных баз прямых предложений, чистка дублей по номерам телефонов и автоматическое размещение на сайте в соответствующем разделе.
4. Обеспечить автоматическую публикацию партнерских предложений в платных изданиях через специальные клиенты изданий или сайты
5. Обеспечение проведения платежей на портале используя интерфейс Интеркасса и автоматическое зачисление кредитов на счета партнеров.
6. Обеспечивать безопасность информации размещенной в личных кабинетах (сертификаты, шифрование и т.д.)
7. Разширенная статистика начиная от количества партнеров – до начислений и снятий по каждому
8. Внутренняя оптимизация.
+ тех поддержка и усовершенствование.
На данный момент критично важен срок исполнения ввиду начатой раскрутки.
От Вас жду предложения в виде:
1.Вариант сотрудничества (готов рассмотреть Ваш).
2. Стоимость (в случае второго варианта и возможности отсрочки платежа).
3. Срок исполнения.
4. Как Вы видите реализацию данного проекта (СMS, Framework, самопис)
5. Портфолио
Сразу сообщаем, что работаем без предоплат. Работа поетапно, показываете какойто результат — оплата. Работаем именно в таком русле. Так как кидали не раз уже.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Необходимо разработать дизайн и сделать сайт для школы танцев "Quick&Slow". Там есть фотографии интерьера, чтобы понимать, что примерно нужно по цветовой гамме. Можно использовать даже какой-нибудь шаблон и просто его локализовать, ...Сайты «под ключ»32 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужно создать сайт мужской одежды на Webassist (лицензия есть) под ключ. Примеры, http://www.sportsdirect.com/ и Proball.ru.Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется грамотный web-программист, желательно и дизайнер, для создания сайта. ТЗ предоставляю в виде брифа с ответами. Зарплата договорная. При необходимости будет составляться договор подряда. В течение каких сроков готовность пректа может осуществиться? (все что ...Сайты «под ключ»19 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно сделать новый сайт для компании Перитон http://victor.nwcic.ru/. Существующий сайт посвящен исключительно продукции, новый должен рассказывать об услугах компании. Дизайн берем полностью с существующего сайта, исходников нет, но при необходимости отрисуем макеты с существующего. Хотя ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $600
Сайт с обявлениями посуточной оренды квартир с оплатой за размещения, по примеру vlasne.ua doba.uaСайты «под ключ»22 заявкиЗакрыт13 лет назад
Необходимо создать сайт с каталогом макетов для полиграфии (визитки, листовки и пр.), чтобы посетители могли скачивать понравившиеся им макеты. Жду предложений по cms и стоимости реализации. Давайте ссылки на свои портфолио.Сайты «под ключ»19 заявокЗакрыт13 лет назад
Разработать доску объявлений, предпочтение самопись.Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Требуется написание точной копии сайта интернет-магазина с незначительными доработками – дизайн копии: www.templatemonster.com/r... Сроки работы 7 дней! В ответе обязательно прошу указать предполагаемую CMS. (данный сайт на движке PrestaShop) Лучше писать на e-mail [email protected] ...Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $280
Портал каталог по ресторанам, кафе с их меню и ценами. Функционал: - возможность создавать для каждого ресторана свой аккаунт. - возможность обновлять/вносить изменения на ...Сайты «под ключ»нет заявокЗакрыт13 лет назад