Сайт-портал по недвижимости

Необходимо создать портал по недвижимости под ключ (функционал, фирменный стиль, дизайн) по функционалу наиболее близок сайт afy.ru

Просьба ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАТЬ нижеизложенное и отвечать по сути!

Краткое описание:

1.Портал сочетает в себе функциональность www.lun.ua/ (realty.yandex.ru/) только с учетом коммерческой недвижимости– с некоторыми площадками договоренность уже достигнута, на остальных необходимо сделать автопарсинг предложений и объединение дубликатов.

2. Функционал aspo.biz/ – с некоторыми договоренность уже достигнута, на остальных необходимо сделать автопостинг предложений (автораспознавание капч обязательно)

3. Обеспечить парсинг купленных баз прямых предложений, чистка дублей по номерам телефонов и автоматическое размещение на сайте в соответствующем разделе.

4. Обеспечить автоматическую публикацию партнерских предложений в платных изданиях через специальные клиенты изданий или сайты

5. Обеспечение проведения платежей на портале используя интерфейс Интеркасса и автоматическое зачисление кредитов на счета партнеров.

6. Обеспечивать безопасность информации размещенной в личных кабинетах (сертификаты, шифрование и т.д.)

7. Разширенная статистика начиная от количества партнеров – до начислений и снятий по каждому

8. Внутренняя оптимизация.

+ тех поддержка и усовершенствование.

На данный момент критично важен срок исполнения ввиду начатой раскрутки.

От Вас жду предложения в виде:

1.Вариант сотрудничества (готов рассмотреть Ваш).

2. Стоимость (в случае второго варианта и возможности отсрочки платежа).

3. Срок исполнения.

4. Как Вы видите реализацию данного проекта (СMS, Framework, самопис)

5. Портфолио

Сразу сообщаем, что работаем без предоплат. Работа поетапно, показываете какойто результат — оплата. Работаем именно в таком русле. Так как кидали не раз уже.