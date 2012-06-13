Сайт-портал по недвижимости

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт5 заявок217 просмотров

Необходимо создать портал по недвижимости под ключ (функционал, фирменный стиль, дизайн) по функционалу наиболее близок сайт afy.ru

Просьба ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАТЬ нижеизложенное и отвечать по сути!

Краткое описание:

1.Портал сочетает в себе функциональность www.lun.ua/ (realty.yandex.ru/) только с учетом коммерческой недвижимости– с некоторыми площадками договоренность уже достигнута, на остальных необходимо сделать автопарсинг предложений и объединение дубликатов.

2. Функционал aspo.biz/ – с некоторыми договоренность уже достигнута, на остальных необходимо сделать автопостинг предложений (автораспознавание капч обязательно)

3. Обеспечить парсинг купленных баз прямых предложений, чистка дублей по номерам телефонов и автоматическое размещение на сайте в соответствующем разделе.

4. Обеспечить автоматическую публикацию партнерских предложений в платных изданиях через специальные клиенты изданий или сайты

5. Обеспечение проведения платежей на портале используя интерфейс Интеркасса и автоматическое зачисление кредитов на счета партнеров.

6. Обеспечивать безопасность информации размещенной в личных кабинетах (сертификаты, шифрование и т.д.)

7. Разширенная статистика начиная от количества партнеров – до начислений и снятий по каждому

8. Внутренняя оптимизация.

+ тех поддержка и усовершенствование.

На данный момент критично важен срок исполнения ввиду начатой раскрутки.

От Вас жду предложения в виде:

1.Вариант сотрудничества (готов рассмотреть Ваш).

2. Стоимость (в случае второго варианта и возможности отсрочки платежа).

3. Срок исполнения.

4. Как Вы видите реализацию данного проекта (СMS, Framework, самопис)

5. Портфолио

Сразу сообщаем, что работаем без предоплат. Работа поетапно, показываете какойто результат — оплата. Работаем именно в таком русле. Так как кидали не раз уже.

13 лет назад
sklarenko
45 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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